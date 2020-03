Juve, frenata alla stagione: Rugani positivo al Covid-19, quarantena per tutti

“COVID-19, comunicazione urgente”. Alle 23 di ieri sera, il sito ufficiale di Juventus rende noto: “Daniele Rugani è risultato positivo al Corovirus ed asintomatico”. Si tratta del primo caso in Serie A e la notizia in pochi minuti fa il giro del mondo: bianconeri in quarantena e brusca frenata alla stagione calcistica. Poco dopo, anche l’Inter comunica la sospensione delle attività. Dopo aver giocato all’Allianz Stadium domenica sera (Rugani aveva vissuto l’intero match della panchina e aveva festeggiato il successo con i compagni nello spogliatoio) i nerazzurri sono costretti a fermarsi. Era successo anche alla Juventus Under 23 dopo i casi di positività alla Pianese, i bianconeri di Pecchia sono tornati al lavoro lunedì dopo quattordici giorni di stop forzato.

In piena notte, all’1.27, lo stesso Rugani scrive sui suoi canali social: “Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. #grazie”. Essendo asintomatico, il quadro generale delle condizioni di salute di Daniele è pressoché tranquillo (come oltre la metà dei casi di positività in Italia) ma sarà pur sempre necessario un periodo di isolamento a casa.

La quarantena sarà imposta a tutto il gruppo agli ordini di Maurizio Sarri, collaboratori compresi, l’area riservata alla prima squadra in seno al J Hotel potrebbe essere il luogo ideale per trascorrere le due settimane di isolamento. Alcuni, tra l’altro, avevano già deciso di trascorrere in ritiro volontario questi giorni particolarmente difficili per via delle restrizioni governative. Tutti eccetto Cristiano Ronaldo, che – aveva fatto sapere il club bianconero già nel pomeriggio – si trova a Madeira (sua città natale, dov’è tornato lunedì con la sua famiglia) e ha intenzione di rimanere lì in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria in corso in Italia.

Le ultime di casa Juve spingono adesso l’UEFA a rinviare la partita con il Lione, in programma il prossimo martedì sera all’Allianz Stadium a porte chiuse e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La quarantena che sarà imposta ai bianconeri causerà inevitabilmente uno stravolgimento di tutto il calendario: la Serie A, stando all’attuale decreto del Governo, è ferma fino al 3 aprile; in Europa sarà tutto da vedere a questo punto.

Intanto ieri è stata rinviata anche la partita di Youth League della Juve Primavera, in programma a Vinovo, contro i pari età del Real Madrid. La gara è stata differita in considerazione del decreto del governo spagnolo che ha temporaneamente vietato tutti i voli tra Spagna e Italia. Per lo stesso provvedimento, emanato parallelamente dal governo portoghese, la Nazionale femminile ha rinunciato a giocare la finale dell’Algarve Cup ma ieri ha dovuto penare prima di ottenere l’autorizzazione per il rientro in patria, tanto che si è reso necessario un lungo lavoro diplomatico di FIGC e rappresentanti ministeriali. Le tante ragazze della Juve, comunque, sono atterrate a Caselle nel tardo pomeriggio: per loro l’attività è sospesa fino al 30 marzo.