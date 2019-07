Juve, frenata per Chiesa: Commisso non vuole perdere il suo campione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle pagine del Corriere di Torino si parla del futuro di Federico Chiesa, talento della Fiorentina e della Nazionale, da tempo seguito con molto interesse dalla Juventus. Per l'attaccante viola è arrivata una decisa frenata nella trattativa, con il neo presidente dei gigliati Rocco Commisso che ha dichiarato di non voler vendere il suo campione neanche per 100 milioni di euro. Il futuro di Chiesa, si legge, è nelle mani dello stesso giocatore: una volta rientrato dalle vacanze parlerà con la Fiorentina e sarà presa una decisione.