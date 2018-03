Juve, frenata per Cristante: il prezzo schizza oltre i trenta milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Max Allegri lo conosce e lo vorrebbe alla Juventus, ma si registra una frenata nella corsa a Bryan Cristante, 23 anni appena compiuti. Il Corriere di Torino fa sapere che i bianconeri hanno provato a chiudere in fretta con l’Atalanta (aspettando il riscatto dal Benfica per 4 milioni) per una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus, ma l’inserimento di Inter e Roma - oltre a diverse big internazionali - ha fatto lievitare il prezzo oltre i 30 milioni. Motivo che ha spinto Marotta e Paratici a reindirizzare il radar per il colpo in prospettiva (magari da affiancare a Emre Can) verso Lorenzo Pellegrini della Roma, più giovane di un anno e a tiro di clausola rescissoria tra i 25 e i 29 milioni di euro.