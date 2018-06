Juve, frenata per Darmian: bianconeri anche su Arias e Cancelo

Dal corrispondente a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Frenata all'arrivo. La trattativa per Matteo Darmian alla Juventus, che sembrava in via di definizione, nelle ultime ore trova intoppi e rallentamenti. Per l'esterno del Manchester United la società bianconera tratta a oltranza con quella inglese: il profilo interessa da tempo, il 28enne vuole la Juve e José Mourinho, tecnico dello United, ha già dato il suo benestare. Tuttavia le parti - i due club - sono fermi sulle cifre, ancora distanti tra domanda e offerta. I Red Devils, infatti, dopo aver investito 20 milioni di euro per strappare Darmian al Toro nell'estate del 2015, oggi pretendono che dalla Continassa lo sforzo economico sia il più possibile vicino a quella cifra. L'offerta bianconera, al momento, è però ferma a 13 milioni più bonus. Uno spread ancora rilevante ma certamente in grado di assottigliarsi con il passare dei giorni.

LE ALTERNATIVE - Marotta e Paratici studiano un piano B, senza escludere la possibilità che gli esterni in arrivo siano due, viste le partenze di Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah. In questo senso, uno degli osservati speciali resta Santiago Arias, il classe '92 del Psv Eindhoven con cui, dalla Continassa, sono stati già aperti contatti. Il colombiano piace ed è stato avvistato a Torino con il suo agente qualche settimana fa. Ma c'è l'ostacolo dello status da extracomunitario. Un altro profilo seguito dalla Juve è quello di Joao Cancelo: il mancato riscatto da parte dell'Inter del classe '94 del Valencia ha mosso l'interesse dei bianconeri nonostante sul portoghese ci sia, da tempo, proprio lo United.