Juve, fuga per la vittoria: +4 sul Napoli, Higuain spinge la capolista

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Dodici vittorie di fila in campionato, un solo gol incassato da novembre e primato in classifica a +4 sul Napoli. Juve-Atalanta, recupero della gara rinviata per neve vinto dai bianconeri 2-0, al di là dei numeri che sancisce, porta in dote una grande verità: la cattiveria e il cinismo della Juventus escono fuori nei momenti cruciali. Quando è necessario, ad esempio, battere un osso duro come l'undici di Gasperini rischiando pochissimo e aspettando il momento giusto per colpire, prima, e affondare poi. Allungando il passo sui partenopei, rincorsi per quasi una stagione intera, e gettando le basi per continuare a scrivere una storia che si rinnova da sette anni a questa parte. E, anche se non è ancora detta l'ultima parola, buona parte del lavoro per superare la leggenda sembra già fatto.

LA PARTITA DEL PIPITA - La partita la fa il Pipita. Dentro dall'inizio - nonostante gli acciacchi annunciati e insieme a tutti gli attaccanti a disposizione di Allegri, nel rispolverato 4-2-3-1 - l'argentino al 26' del primo tempo ruba un pallone in difesa, aprendo e chiudendo in rete un triangolo con Douglas Costa. Che, nomen omen, si fa quasi tutto il campo coast to coast restituendo in area a Higuain, che di destro può solo insaccare il meritato vantaggio. Nella ripresa il numero 9 si trasforma poi in assist-man, quando al 36' serve al bacio in area Matuidi: il francese con un pregevole sinistro a giro indirizza sull'angolo lontano superando Berisha. Il tutto dopo l'espulsione di Mancini (doppio giallo) e pochissimi pericoli dalle parti di Buffon. Un gol che vale gioco, partita e incontro, e che spenge ogni residua speranza della Dea accendendo il coro dello Stadium: "La capolista se ne va". Da ieri, verso una fuga che mette una prima ipoteca sul settimo scudetto.