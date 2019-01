Juve, fuga per lo scudetto: Lazio rimontata, decisivi i cambi di Allegri

Importanza capitale. Nella gara più difficile della stagione, una delle peggiori Juventus viste fin qui trova una vittoria insperata quanto pesante. In rimonta e contro una Lazio motivatissima, padrona di casa e del gioco, i bianconeri decidono di accendersi nel secondo tempo e ribaltano una partita che per inerzia sembrava pendere dalla parte della capitale. Dopo il vantaggio biancoceleste (decisiva la deviazione di Emre Can dell'angolo di Luis Alberto) Allegri pesca due jolly dalla panchina che cambiano il match: Bernardeschi (entrato per Matuidi) mette in area dopo uno strappo sulla sinistra, e Cancelo (subentrato a Douglas Costa) perfeziona in rete una conclusione di Dybala respinta da Strakosha. Poi tocca a Ronaldo, che dal dischetto si fa perdonare l'errore contro il Chievo. "La responsabilità del brutto avvio è mia - ammette il livornese in conferenza stampa nel post partita - ho provato Emre Can davanti alla difesa mettendolo in difficoltà. In questo momento non ha i tempi e le geometrie per fare quel ruolo. Poi i magazzinieri hanno dato dieci maglie diverse, quindi non riuscivamo a passarci la palla... (ride, ndr.). Nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, anche se dopo il gol abbiamo rischiato allungandoci e concedendo ripartenze sulle quali Immobile stava per punirci".

FUGA SCUDETTO - "Stasera era un passaggio importante, però sono 59 punti e bisogna farne minimo atri 31 - ha precisato poi Allegri -. Quindi mancano ancora tante vittorie, stasera è un passo importante per come è venuta la partita. Poi bisogna riprendere a giocare, bisogna fare meglio come tante altre partite, però quando giochi così e porti a casa il risultato è un bel segnale che a livello mentale". Quello conquistato ieri all'Olimpico dalla Juventus è un successo che traccia un segno netto tra i bianconeri e il resto del campionato, un solco sempre più profondo tra la Juve e il Napoli, secondo in classifica sprofondato a -11. Un passaggio importante, sì, ma verso una vera e propria fuga.