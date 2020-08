Juve fuori dalla Champions ma CR7 oggi è a Lisbona. In vacanza nel giorno di Lione-Bayern

La Juventus non ha raggiunto la Final Eight di Champions League a Lisbona ma Cristiano Ronaldo, proprio nel giorno della seconda semifinale, in programma per stasera tra Lione e Bayern Monaco, si trova proprio nella Capitale portoghese. Semplice vacanza per CR7, che tornerà in Italia quando la Juve riprenderà gli allenamenti. A riportarlo è Sky Sport.