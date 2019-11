© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro sempre in bilico per Emre Can. Poco impiegato da Sarri, il centrocampista della Juventus è stato convocato dalla Germania e sfrutterà la nazionale come trampolino di lancio per rilanciarsi. In chiave bianconera, ma non solo: se fare bene con Loew & Co potrà rialzare le sue quotazioni nel centrocampo degli otto volte campioni d'Italia, il pensiero va anche al mercato. Secondo Tuttosport, sulle sue tracce vi sono ben quattro top club europei: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Barcellona e Paris Saint-Germain.