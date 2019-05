© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic non sembra essere più un intoccabile alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centravanti croato potrebbe essere uno dei sacrificati dal club bianconero nella prossima estate, visto che la società vuole incassare per poter poi investire il ricavato dalle cessioni in nuovi nomi che darebbero il via a una almeno parziale rivoluzione.

Offerte dall'Asia - Non è certo un mistero che in Cina farebbero di tutto per avere Mandzukic ma non è sa escludere che alla fine possano arrivare offerte anche da alcuni club europei, destinazione certamente più gradita allo stesso giocatore. Resta comunque in piedi anche l'ipotesi di una sua permanenza in bianconero, per un futuro ancora tutto da scrivere.