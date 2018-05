Juve, Garcia vuole Benatia al Marsiglia: i bianconeri fissano il prezzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Marsiglia ha messo nel mirino Mehdi Benatia. Tuttosport scrive che il club francese vorrebbe puntare sul difensore della Juventus, anche se i bianconeri hanno intenzione di trattenerlo. Intanto Rudi Garcia sarebbe pronto a riabbracciare il suo pupillo ai tempi della Roma, molto dipenderà dalla volontà del marocchino ex Udinese. Offerte alla Juventus non ne sono arrivate, ma difficilmente il discorso decollerà per meno di 35 milioni di euro.