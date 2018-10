Juve-Genoa, le formazioni: Cuadrado preferito a Bernardeschi dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Formazioni ufficiali dall'Allianz Stadium, dove a breve scenderanno in campo Juventus e Genoa. Nei bianconeri c'è Cuadrado e non Bernardeschi dal 1' mentre nelle fila rossoblù dovrebbe essere confermato il cambio di modulo verso il 3-5-2, con Kouamé al fianco di Piatek in attacco.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pedro Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé. Allenatore: Juric.