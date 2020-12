Juve già agli ottavi. Ma stasera non sarà un'amichevole: coi tre punti 1° posto ancora possibile

La Juventus dopo quattro turni della fase a gironi di Champions League ha già staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Tuttavia, stasera contro la Dinamo Kiev sarà tutt'altro che un'amichevole: la squadra bianconera ha fin qui conquistato nove punti, tre in meno del Barcellona primo nel gruppo G. E vincere vorrebbe dire essere ancora in corsa per il primo posto: non sarebbe comunque semplice, perché il Barça a Torino ha vinto 2-0, ma una grandissima impresa al Camp Nou tra una settimana potrebbe, quella sì, rappresentare una svolta per la stagione bianconera. Ecco perché stasera la Juventus non può lasciare punti per strada.