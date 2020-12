Juve già agli ottavi. Ma stasera non sarà un'amichevole: la vittoria porta 2.7 milioni di euro

La Juventus dopo quattro turni della fase a gironi di Champions League ha già staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Tuttavia, stasera contro la Dinamo Kiev sarà tutt'altro che un'amichevole: tante le motivazioni che spingono i bianconeri di Pirlo a far bene, a partire da quella economica. Ogni vittoria in Champions, infatti, garantisce ai club 2.7 milioni di euro e di questi tempi di crisi economica e di stadi chiusi anche questi sono soldi certamente importanti per la sopravvivenza ad alti livelli del club.