Juve, Gigi Buffon da record: la Serie A pronta a celebrare il suo nuovo Re

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando Gigi Buffon, da piccolo, si presentava a Marassi con lo zio per andare in curva a sostenere il Genoa, l’amore per il calcio era già evidentemente spropositato. Di quanto la storia avrebbe raccontato anni dopo, però, era ancora abbastanza inconsapevole. La vita lo riporta lì, in un 2019 che è già stato emotivamente magico per il ritorno a casa, nella Juventus, in cui ha trovato Cristiano Ronaldo, un’altra leggenda del calcio mondiale come lui.

Il numero uno dei numeri uno di tutti i tempi, oggi, raggiungerà Paolo Maldini nel record di presenze in Serie A, quota 647. Di queste, le prime 168 le ha giocate con la maglia del Parma, tutte le altre con quella della Juventus. Non poteva immaginare finale d’anno migliore, Super Gigi. Giunto in punta di piedi la scorsa estate alla Continassa per mettere a disposizione del gruppo la sua esperienza e senza togliere niente a nessuno: segno di un’immensità che resterà incisa per sempre nella storia.

Oggi Buffon giocherà quasi un derby. Non con la Sampdoria, ma con la sua stessa carriera: una vera e propria festa dello Sport, una stretta di mano virtuale tra quel bambino che allo stadio sognava di diventare come i suoi beniamini e quel calciatore che adesso sa bene quanti bambini sognano di diventare un giorno come lui. Basterebbe solo questo per catalogare tra le partite special il match tra Sampdoria e Juventus di questo pomeriggio.

In realtà, per la Juventus, ci sono anche tre punti d’oro da conquistare. Così da staccare l’Inter e mettergli ancora un po’ di pressione, in vista della pausa campionato per le festività natalizie. Sarri ritrova diversi elementi, da Pjanic e De Ligt, e deve ancora pesare la scelta relativa al tridente delle meraviglie. Giocare con Ronaldo, Dybala e Higuain, tutti insieme, è un’ipotesi percorribile. Non l’unica, però. Perché il rientro di Douglas Costa consente di ragionare anche su altre soluzioni: un tridente puro (senza trequartista) o due mezzepunte a supporto di un attaccante centrale. L’idea, ad ogni modo, resta quella di fare bottino contro i blucerchiati e tornare a casa con l’entusiasmo necessario per proiettarsi alla conquista del primo trofeo dell’era Sarri: la Supercoppa italiana.