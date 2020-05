Juve, giornata d'allenamento su due turni: presto torneranno anche le partitelle

La Fase Due della Juventus è ufficialmente cominciata. Anche se divisa in due grupponi, tra mattino e pomeriggio, la squadra ieri ha lavorato al completo agli ordini di Maurizio Sarri. Compreso otto giovani dell’Under 23 e uno dell’Under 17, Chibozo, stellina della prossima formazione Primavera.

Gonzalo Higuain si è detto pronto per dare tutto nella restante parte di stagione, allontanando le voci di calciomercato che lo avvicinano al River Plate. “Non so che cosa succederà – ha detto a TyC Sports -. Per ora penso solo alla Juve, ma a chiunque piacerebbe giocare nella squadra di Gallardo. E’ una decisione che arriverà quando dovrò finire la mia carriera”.

Anche Adrien Rabiot ha preso le distanze dai rumors di radio mercato, dopo il suo primo giorno di lavoro alla Continassa: “Sono contento di essere tornato in campo. Grato di essere qui e di essere in grado di poter giocare a calcio! - ha scritto sui social -. Non sappiamo come sarà il domani. Goderci la vita è la miglior cosa che possiamo fare, amici miei”.

Anche oggi allentamenti in gruppi numerosi, suddivisi in due fasce orarie. Presto, però, torneranno gli allenamenti di squadra e dunque, a quel punto, le partitelle: ai calciatori mancano da oltre settantasei giorni.