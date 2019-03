© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È il giorno della verità per Douglas Costa che si sottoporrà a esami per capire l’entità dell’ultimo infortunio subito alla vigilia del ritorno di Champions contro l’Atletico. Dall’esito dei test si capirà se il brasiliano sarà in grado di recuperare per l’andata dei quarti oppure se sarà costretto a saltare entrambe le partite contro l’Ajax. La stagione del brasiliano è stata costellata da problemi fisici: a settembre il doppio infortunio a caviglia e adduttore, poi le noie a coscia e polpaccio e infine la ricaduta al quadricipite. In tutto 939 minuti (24 presenze) e appena un gol. A prescindere dall’esito degli esami, Douglas Costa salterà i prossimi impegni con Empoli e Cagliari: la speranza della Juve è quella di ritrovarlo per il finale di stagione a partire dai quarti di Champions.