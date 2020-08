Juve, giorno libero per i giocatori. Per Sarri full immersion studio sul Lione

L’inizio settimana di Maurizio Sarri, che ha concesso ai suoi giocatori il lunedì libero per recuperare al meglio energie fisiche e mentali in vista della gara di venerdì con il Lione, è prevista davanti alla televisione. L’allenatore bianconero completerà nelle prossime ore la sua full immersion di studio sulla prossima squadra avversaria, dunque deciderà la strada da percorrere nei prossimi quattro giorni.

Niente esperimenti, idee chiare e concetti base da condividere con i suoi, con un solo grande obiettivo: staccare il biglietto per Lisbona. La Juve farà un lavoro specifico per rendere impeccabile la fase difensiva: non subire reti contro il Lione significa avere maggiori possibilità di qualificazione ai quarti, dovendo rimontare il passivo di 1-0 della gara d’andata.

Da valutare le condizioni di Paulo Dybala, che prosegue senza intoppi il suo programma di recupero: per adesso filtra ottimismo sulla possibilità di vederlo in campo. Per tutti gli altri serviranno valutazioni sul campo e supporto dei parametri, d’altronde Sarri è stato abbastanza chiaro: “Scenderà in campo chi darà maggiori garanzie”.