Juve, giovedì conferenza d'addio di Buffon: le strade per il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovedì ci sarà la conferenza d'addio per Gianluigi Buffon. Tuttosport fa il punto sul domani del portiere della Juventus: il futuro dietro a una scrivania è il più probabile, ma c'è anche una possibilità per vederlo ancora in porta. Poche chances, la sensazione è è che possa andare in FIGC o nella Fifa come dirigente. Il 4 giugno, invece, all'Allianz Stadium di Torino, l'addio alla Nazionale contro l'Olanda.