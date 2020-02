vedi letture

Juve giustiziata da Tousart, il gioiellino del Lione per il quale non ci sarà asta: è già dell'Hertha

Houssem Aouar brilla e il Lione, soprattutto nella persona del vulcanico presidente Aulas, si sfrega le mani al pensiero dell'asta che si scatenerà sul mercato estivo. Il talentino classe '98 piace da tempo alla Juventus, ieri giustiziata da lui e soprattutto da Lucas Tousart, centrocampista '97 autore del gol che ha deciso la sconfitta dei bianconeri al Groupama Stadium. Per il quale, però, non è in programma alcuna asta in occasione del prossimo calciomercato. Almeno, non una che possa favorire il Lione.

È già dell'Hertha Berlino. I tedeschi si sono mossi prima di tutti gli altri: a gennaio 2020 hanno sborsato 25 milioni per convincere il Lione a privarsi del proprio giocatore. Che oggi gioca agli ordini di Garcia in prestito, fino al termine della stagione. Poi ci sarà l'Europeo, nel mezzo c'è stato il gol in Champions alla Vecchia Signora. Senza il retrogusto della vetrina internazionale, perché il futuro di Tousart è già deciso. Con buona pace dell'Inter e della stessa Juve, che l'avevano seguito in tempi non sospetti. A meno che dalle parti di Berlino non pensino già a monetizzare.