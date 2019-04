© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il nuovo clima che si respira in casa Real Madrid susseguente al ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina della Casa Blanca, non si placano le voci di mercato legate al futuro che potrebbero vedere diversi protagonisti dell’ultima leggendaria epopea, in partenza verso altri lidi. Un discorso potenzialmente interessante per tutte le società con una disponibilità economica tale da poter tramutare in realtà le semplici suggestioni di mercato, e di conseguenza uno scenario che interesserà la Juventus. Le trame di mercato di Paratici sono infatti rafforzate negli effetti dall’acquisto messa a segno la scorsa estate con l’approdo di Cristiano Ronaldo a Torino, con la naturale conseguenza di vedere lo Juventus Stadium come approdo gradito per tutti gli ex compagni del fuoriclasse portoghese. I nomi da tenere in particolare considerazione, in virtù delle effettive necessità di casa Juve, sono quelli di Marcelo e Varane. Per il terzino il corteggiamento è partito da lontano, ed assume le sembianze di un rapporto di vera fratellanza con il fenomeno di Madeira che potrebbe favorire l’approdo del brasiliano a Torino. Il centrale francese, invece, è un pupillo assoluto di Zizou che ha però espresso in più di una circostanza la volontà di prendere parte ad una nuova sfida. Occasioni che, se dovessero assumere sembianze più concrete, la Juventus cercherà di non lasciarsi sfuggire.