Juve, gli esiti negativi dei tamponi danno via: aumentano i carichi di lavoro a distanza

Adesso che è tutto più chiaro, la Juve si stringe intorno ai suoi tre calciatori positivi al COVID-19 e prova a immaginare il suo futuro prossimo. A parte Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, gli esiti di tutti gli altri tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Dunque, con l'ausilio dei preparatori - rigorosamente a distanza - ogni giocatore potrà cominciare a incrementare i carichi di lavoro individuale già dai prossimi giorni, così da tenere una condizione sufficiente per ripartire sullo stesso livello degli altri alla ripresa degli allenamenti. La speranza - perché vorrebbe dire aver archiviato la grave emergenza sanitaria in corso in tutto il Paese - è che ci si possa ritrovare ben presto in campo, alla Continassa, ma al momento non si può fare alcuna previsione. Intanto, ognuno nella propria residenza, i giocatori della Juve torneranno a sudare un po' di più rispetto alla prima settimana di riposo.