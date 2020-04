Juve, gli intensi pomeriggi di Ettorito a PES2020: sfide con Griezmann, quello vero

Quella passione sfrenata per i bomber ha probabilmente accompagnato da sempre Ettore Giannuzzi, in arte Ettorito. Il player della Juventus eSports si è spesso fotografato all’Allianz Stadium con la maglia di Gonzalo Higuain, e prima ancora con quella di Alvaro Morata. Di quest’ultimo ha pure la maglia autografata, come quella di Fernando Torres ai tempi del Liverpool. L’ultimo incontro ravvicinato, però, è con un campione del mondo: Antoine Griezmann. E questa volta non c’è una maglia in palio, bensì la gloria. L’attaccante del Barcellona e della Nazionale francese, infatti, negli ultimi giorni è avversario consueto di Ettorito a Football PES2020. Sfide a distanza combattute, serrate, dove finora lo juventino ha avuto quasi sempre la meglio. Anche se il francese non demorde, e qualche volta ha vinto con merito. Siparietto niente male, per adesso. Poi, dovesse mai servire in futuro a Paratici per il mercato, il gancio è in casa.