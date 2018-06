Juve, Golovin incanta: due assist e un gol per l'osservato speciale

Niente male, avranno pensato ieri i tifosi della Juventus osservando l'osservato speciale del mercato bianconero, Aleksandr Golovin. Il migliore in campo con la sua Russia, che ha travolto l'Arabia Saudita 5-0 nella gara inaugurale del Mondiale. Il centrocampista del Cska Mosca entra nelle azioni di primi tre gol, confeziona due assist decisivi e sigla la quinta rete mettendosi in proprio con una magia da calcio piazzato, iniziando largo a sinistra e accendendosi dopo l'uscita di Dzagoev. Il 22enne russo che piace alla Juventus, si è poi detto lusigato a fine gara dell'interesse della Signora: "Sono dell’interessamento della Juventus, fa piacere. Il mio giocatore bianconero preferito? Sono tutti forti ma Dybala… è il top, è quello con più fantasia" le parole del giocatore dalla mixed zone dello stadio Luzhniki di Mosca.

GOLOVIN NON SCHERZA - Al netto di un'Arabia Saudita davvero deludente, la prestazione del talentuoso trequartista arriva dopo le parole non certo di stima da parte dell'ex stella della Russia, Andrej Kanchelskis. "La Juve su Golovin? Spero sia uno scherzo. Non credo proprio i bianconeri possano interessarsi a Golovin, che è un buon giocatore ma al massimo da squadra da media classifica di Serie A" le parole dell'ex Manchester United ai microfoni di Tuttomercatoweb. Golovin, intanto non ha scherzato affatto. E non sembra volerlo fare nemmeno la Juve: Giuseppe Marotta ha già confermato l'interesse per il giocatore ma c'è ancora lo spread da colmare tra domanda e offerta, con un'eventuale punto d'incontro intorno alla cifra di 20 milioni di euro. Il direttore generale bianconero ha definito "più di un’ipotesi" il giocatore nato in Siberia e lanciato in nazionale da Fabio Capello. E, in chiave tecnica, la prestazione di ieri è certamente un'ottima notizia per i bianconeri. Meno sotto il profilo economico: la prova del giocatore contro l'Arabia, che ha fatto scatenare i tifosi e gli apprezzamenti, è destinata a farne lievitare il prezzo.