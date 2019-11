Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri si affiderà alle due bestie nere dell’Atletico Madrid per conquistare il primo posto nel girone di Champions League. Se Cristiano Ronaldo ha messo a segno 25 reti nelle 32 occasioni in cui ha sfidato gli atletisti, infatti, non è da meno Gonzalo Higuain: il ruolino parla chiaro, 9 reti (e due assist) in 12 sfide dirette.

Un aspetto che non può certo far stare tranquillo El Cholo Simeone, che la scorsa stagione non dovette badare anche alla componente Pipita. Gonzalo sta bene, felice di essere tornato alla Juventus, dopo un anno di smarrimento. E adesso, con il maestro Sarri, ha le idee molto chiare: “Ho avuto grandi compagni, provo a imparare da loro. Mi trovo bene mentalmente, fisicamente, il prof mi sta aiutando molto così come lo staff. La situazione è buona ma manca tanto e non mi accontento. Mi accontenterò a giugno quando la Juventus vincerà qualcosa di importante”.