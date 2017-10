Juve, Goretzka nel mirino ma il Bayern Monaco è in pole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juve non molla Leon Goretzka. Il centrocampista non rinnoverà con lo Schalke 04 e a giugno andrà in scadenza ma il Bayern Monaco al momento è in pole per il suo acquisto e oltre ai bavaresi ci sono anche Barcellona e Manchester United. I bianconeri proveranno comunque a battere la concorrenza. A riportarlo è Tuttosport.