Juve, Gozzi dal 1' al Mazza: sarà il primo 2001 a esordire in bianconero

Fonte: Simone Lorini

Non sarà certo un sabato come gli altri quello di Paolo Gozzi. Secondo quanto raccolto da TMW, il giovane difensore classe 2001 patirà infatti titolare nella gara Scudetto contro la SPAL di questo pomeriggio. Una vetrina importantissima, l'inaspettato esordio in Serie A e la conferma di un talento importante. Nato a Torino da genitori nigeriani, Gozzi è stato d'altronde già protagonista all'Europeo U17 dello scorso anno, oltre a essere oggigiorno un punto fermo della Nazionale azzurra U19 di Guidi. Mancino naturale, possente fisicamente e forte tecnicamente. Dopo il 2000 Moise Kean, al Mazza dovrebbe essere proprio lui a entrare nella storia bianconera come primo debuttante classe 2001.