Juve, grande gesto verso i tifosi: il rimborso dei biglietti della partita con l'Inter

Un rimborso sperato, non dovuto. Un gesto non da poco da parte di Juventus per i propri tifosi. Il rimborso dei biglietti del match con l’Inter ha grandissimo valore di base: non gravare sulle tasche dei tifosi in un momento particolarmente difficile per via dell’emergenza Coronavirus. Da domani, chiunque abbia acquistato il biglietto per quella che era la gara più attesa dell’anno, avrà indietro i suoi soldi.

Il club resta in prima fila anche per fronteggiare l’emergenza sanitaria, grazie a una raccolta fondi aperta da quasi due settimana e che ha già visto la partecipazione di numerosissimi sostenitori di tutto il mondo. La raccolta fondi sarà funzionale per supportare gli ospedali di Torino e del Piemonte.