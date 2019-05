Juve, grandi manovre in difesa. Avanza Marquinhos, Koulibaly sogno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grandi manovre in difesa a livello europeo, con la Juventus in prima fila. I bianconeri, non è un mistero, cercano un big per rinforzare il proprio reparto arretrato. Ai primi posti nell'indice di gradimento c'è Matthijs De Ligt: l'accelerata del PSG per l'olandese, però, potrebbe far cambiare obiettivo a Paratici & Co.

Viste le difficoltà nel pareggiare l'offerta transalpina per il 19enne olandese, scrive Tuttosport, i bianconeri sarebbero pronti a quel punto a buttarsi su Marquinhos. In uscita da Parigi con l'arrivo di De Ligt, il brasiliano costerebbe 60-70 milioni e l'ostacolo anche in questo caso sarebbe non da poco: nell'intrigo internazionale per i difensori, infatti, c'è anche il Manchester United pronto a giocare una parte da protagonista. Senza dimenticare il solito Barcellona.

Il piano C è Koulibaly. Non per valutazioni tecniche, intendiamoci: il difensore del Napoli piace parecchio. E sarebbe il regalo perfetto in caso di arrivo di Sarri. Il problema è che strapparlo agli azzurri sembra un sogno complicato. Vincere la resistenza di De Laurentiis, in questo caso, pare arduo: il patron non è intenzionato a cedere, tanto meno ai bianconeri; la clausola risolutiva è valida soltanto per l'estero e un'offerta da 90-100 milioni di euro potrebbe cambiare qualcosa, ma a parità di cifre il patron partenopeo spingerebbe per evitare di cedere proprio ai rivali domestici.