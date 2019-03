INGHILTERRA-REP. CECA 1-0 FISCHIO D’INIZIO 10' - Gara molto equilibrata in questi primi dieci minuti e nessuna occasione da registrare. 13' - Problemi per Dier. Il centrocampista inglese resta a terra in seguito ad un intervento falloso di Soucek. 17' - Non ce la fa Dier. Al suo...