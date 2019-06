Juve, guerra fredda con Marotta: il piano Paratici per sfidare l'Inter

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lotta sferrata tra Fabio Paratici e Beppe Marotta, per la prima volta avversari in questa sessione di calciomercato. La guerra fredda converge in quel di Sassuolo, centro nevralgico di una sfida che al momento vede nettamente in vantaggio il direttore dell’area tecnica bianconera. All’indomani della separazione dalla Juve, e dunque il suo insediamento all’Inter, Marotta ha dato il via a una lenta e perforante azione di disturbo su diverse operazioni immaginate in bianconero insieme al suo storico più stretto collaboratore.

Adesso che i due si ritrovano a lavorare da antagonisti, Paratici avanza sul fronte con una serie di accordi preventivi che mirano a blindare alcuni profili di prospettiva. Il Sassuolo è il club con cui la Juve ha fatto più triangolazioni di mercato negli ultimi anni, anche per via del grande rapporto fiduciario tra Marotta e il direttore generale degli emiliani Giovanni Carnevali. Adesso è Paratici a tenere le fila, e dettare le condizioni.

Così, definito Demiral – che in estate partirà in ritiro con la Juve e sarà valutato dopo la tournèe – il dirigente bianconero ha alza la posta stringendo su Sensi, puntato casualmente dall’Inter negli ultimi mesi. Ieri, poco prima di mezzanotte, Paratici è stato raggiunto a Palazzo Parigi dall’agente del giocatore, Beppe Riso: probabile che si sia discusso del futuro del ragazzo, e di scenari futuri.

Da comprendere le eventuali triangolazioni con un terzo club. Un po’ come potrebbe avvenire per l’attaccante dello Spezia Okereke, sul quale si è improvvisamente catapultato l’Inter. La Juve lo segue da un paio di anni, il Sassuolo lo vorrebbe affidare a De Zerbi per la prossima stagione, mentre lo Spezia potrebbe ottenere a titolo temporaneo il giovane esterno Tripaldelli (cresciuto in bianconero e di proprietà degli emiliani).

La sfida Juve-Inter, neanche a dirlo, sarà condotta sul filo dei nervi anche sul giovane Chiesa: anche su questo fronte la Vecchia Signora parrebbe avere più appeal agli occhi del ragazzo. Ma è su Zaniolo che Paratici vuole fare all in: tanto da poter favorire i giallorossi su un altro obiettivo condiviso in tempi non sospetti con Marotta, quel Tonali che Cellino vorrebbe tenersi stretto ancora un anno al Brescia. Ma chissà di fronte a una proposta allettante…

E’ vero: ufficialmente la Juve, ad oggi, non ha ancora un allenatore. Ma su quel fronte la serenità che filtra è davvero spiazzante. La sensazione è che si vada lisci fino all’inizio della prossima settimana. In attesa della squalifica dalle Coppe europee del Manchester City, e di un possibile cambio di rotta di Guardiola circa la volontà di rimanere in Premier. Oppure verso la risoluzione definitiva del contratto tra Sarri e il Chelsea, e la conseguente firma in bianconero. Mai come in questi giorni, sulla vicenda allenatore, torna in mente quella frase di Nedved: “chi vivrà, vedrà”.