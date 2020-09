Juve, hai il tuo attaccante. Dzeko atteso a Torino: la maglia numero 9 è sua

La telenovela è giunta alla sua conclusione: Edin Dzeko è pronto a vestire la maglia della Juventus. Madama ha trovato il suo nove, cercato, ricercato e finalmente trovato. Il preferito di Andrea Pirlo da quando le discussioni sul progetto bianconero hanno preso vita ormai più di un mese fa. Il bosniaco prende il posto di Gonzalo Higuain che da ieri non è più ufficialmente un giocatore della Juve: risoluzione del contratto, per lui pronta l’avventura con l’Inter Miami, ed effetto economico negativo per le casse della Vecchia Signora pari a 18,3 milioni di euro.

GLI ACCORDI - Una giornata cruciale sarebbe dovuta essere quella di ieri e così è stata. Milik ha sciolto le riserve con la Roma dando così il via libera all’operazione Dzeko-Juventus. 15 milioni di euro ai giallorossi e contratto biennale a 7,5 per l’ex Manchester City pronto ad affiancare Cristiano Ronaldo e congiungersi con coach Pirlo che da sempre l’ha messo in cima alla lista dei desideri per l’attacco. Per il fiuto del gol, per le sue qualità di assistenza, per il fisico possente e la capacità di utilizzarlo e per la personalità da grande giocatore.

ATTESO A TORINO - Coach Pirlo che vorrebbe avere a disposizione il suo nuovo attaccante già per la sfida di domenica contro la Sampdoria che varrà l’esordio in Serie A per la Juventus. Edin Dzeko è atteso in giornata a Torino dopo che avrà ottenuto il via libera dalla Roma. Il club della capitale infatti aspetta di risolvere ancora alcuni passaggi con Milik, dettagli contrattuali e controlli medici sullo stato delle ginocchia del polacco, per essere certa di quello che dovrà essere il suo futuro attaccante. Poi darà il via libera a Dzeko, già pronto a partire da Roma direzione Torino, dove sosterrà il consueto iter valido per tutti i nuovi acquisti: visite mediche nella struttura limitrofa all’Allianz Stadium e passaggio in sede per la firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri per i prossimi due anni.