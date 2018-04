Juve, Hector nel mirino in caso di partenza di Alex Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta il portale tedesco focus.de, la Juventus è sulle tracce del terzino sinistro Jonas Hector, in forza al Colonia. Il giocatore, classe 1990, ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2021. Su di lui c'è anche il Bayern Monaco ma i bianconeri potrebbero pensarci seriamente qualora partisse anche Alex Sandro oltre ad Asamoah.