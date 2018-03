Juve-Hector, operazione alla Howedes. Sperando in un finale diverso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra le decine di nomi seguiti dalla Juventus per il futuro c/è quello di Jonas Hector, terzino mancino e all'occorrenza centrocampista del Colonia. Nazionale tedesco, nei mesi scorsi il suo club chiedeva almeno 30 milioni per lasciarlo partire. Ma ora, con la retrocessione sempre più vicina, il Colonia non può forzarecosì tanto la mano. Anche perché a maggio Hector avrà 28 anni. La Juventus, che vorrebbe intavolare un'operazione in stile Howedes, dovrà però fare i conti con una folta concorrenza europea. Il PSG ci pensa in caso di partenza di Kurzawa, ma anche le big inglesi, Chelsea e Liverpool su tutte, sono interessate.

Data di nascita: 27/05/1990

Squadra di appartenenza: Colonia

Scadenza di contratto: 2021

Squadre interessate: Juventus, Liverpool, Chelsea, PSG