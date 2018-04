Juve, Higuain è l'incubo del Napoli: 5 gol in 5 partite in bianconero

Dal corrispondente a Torino

Cinque gol in cinque partite davanti al suo passato: Gonzalo Higuain è praticamente una sentenza contro il Napoli. Da quando vesta la maglia bianconera, infatti, il core 'ngrato del Pipita ha quasi sempre vendicato critiche, insulti e fischi con reti pesanti. Allo Stadium, alla prima da avversario, l'argentino l'ha risolta siglando (senza esultare) il 2-1 il 29 ottobre del 2016. Altra rete nella semifinale di andata di Coppa Italia, nel 3-1 maturato a Torino il 28 febbraio del 2017. Al ritorno in campionato, al San Paolo, nessuna marcatura nell'1-1 del successivo 2 aprile. Doppietta tre giorni più tardi, invece, nel 3-2 a favore del Napoli che non è bastato ai partenopei per conquistare la finale della coppa nazionale. L'ultimo gol messo a segno dal Pipita nella porta dei partenopei è datato 1 dicembre 2017: decisivo il numero 9 bianconero, con la rete dello 0-1 in casa del Napoli. Da vero amore a grande incubo, insomma, Higuain ha dispensato solo dolori da quando ha liberato il suo appartamento sulla collina di Posillipo. Domani sarà lui, inevitabilmente, il grande osservato speciale del big match che può valere uno scudetto. Una sua rete, anche questa volta, potrebbe spegnere il sogno di un titolo che a Napoli manca da 18 anni. L'ennesimo dispiacere ai tifosi azzurri. Certamente, il più grande di tutti.