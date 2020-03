Juve, Higuain a un bivio. Serve lo sconto sullo stipendio, ma inciderà il finale di stagione

Rinnova o non rinnova? Nei giorni dell’incertezza per il Coronavirus, La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia fatale che certi appuntamenti slittino: rinvii forzati o di comodo? In casa Juventus, ad esempio, la posizione di Higuain è ad un bivio: è legato per altri 15 mesi ai bianconeri e ha un stipendio (7,5 milioni), ma è chiaro che per restare dovrà concedere un forte sconto. Le riflessioni del giocatore sono in corso, da entrambe le parti. Il finale di stagione inciderà, anche perché nella campagna estiva la caccia ad un centravanti di prospettiva va messa nel conto.