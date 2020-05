Juve, Higuain al River come Tevez al Boca Juniors: i nomi dei potenziali nuovi Bentancur

Un talento del River Plate per convincere la Juventus a liberare Gonzalo Higuain in direzione Buenos Aires. Se il Pipita è tornato a Torino per provare a ripartire come tutti, il futuro è incerto e al sapore di mercato. Come già accaduto con il Boca Juniors nell’affare Tevez, la Vecchia Signora secondo il Corriere dello Sport starebbe concretamente valutando dei nomi nell'ambito di un affare che preveda Higuain al River con una serie di giovani talenti in arrivo a Torino. Nel mirino non solo Carrascal, che alla Juve piace da tempo, ma anche altri potenziali campioni del futuro come Julian Alvarez (attaccante classe 2000), Martinez Quarta (difensore del ’96), Cristian Ferreira (centrocampista del ’99), Gonzalo Montiel (difensore del ’97) e Santiago Sosa (centrocampista del ’99).