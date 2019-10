Juve, Higuain e Bentancur stanno bene. Pjanic sarà valutato domani

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mezzo passo falso formativo, per la Juventus. A Lecce, contro una squadra che conferma le sue qualità misurandosi senza timidezza con la prima della classe. Le sensazioni di Sarri alla vigilia non erano state sbagliate, gli episodi ieri hanno complicato il resto. Anche se l’Inter – diretta inseguitrice – non è riuscita nell’intento di accorciare le distanze in testa alla classifica.

“Non si possono creare dieci palle gol e farne solo uno – commenta Sarri -. Con un pizzico di cattiveria in più la partita sarebbe venuta dalla nostra parte. Abbiamo sbagliato troppo e abbiamo gestito male dopo il vantaggio. Buona partita, buon palleggio, buona capacità di creare palle gol… C’è tanto di positivo ma se non si realizza si vanifica tutto”.

Le buone notizie per il tecnico bianconero giungono solo in serata. Al rientro a Torino, Bentancur e Higuain hanno effettuato accertamenti al J Medical, il primo dopo la botta al costato e il secondo alla testa: entrambi gli esami hanno dato esito negativo. Un sospiro di sollievo in attesa di valutare domani le condizioni di Pjanic, che per un problema muscolare all’adduttore salterà sicuramente il Genoa.