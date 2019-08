Juve, Higuain e Dybala sempre più vicini alla permanenza a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Higuain e Paulo Dybala sono più vicini alla permanenza alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Pipita è ormai destinato a vestire la maglia bianconera anche nella prossima stagione e per quel che riguarda la Joya la situazione è questa: dopo il no alla Premier e i contatti con il PSG che sono andati a vuoto Fabio Paratici ha deciso di cambiare strategia e di cercare di piazzare altri giocatori, rinfrancato anche dalle prime risposte in campo dello stesso Dybala.