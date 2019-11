© foto di www.imagephotoagency.it

Gonzalo Higuain si è ripreso la Juventus. Reduce dalla doppietta all'Atalanta, impegnato nella conferenza alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid, il Pipita torna sulla scelta estiva di rimanere in bianconero: "Mi sento felice, non solo per la scelta di restare, ma anche per come sono stato trattato dai compagni, dalla società, dallo staff. Sono felicissimo di essere qui, ho vissuto anni bellissimi qui. Sta andando bene, ma non mi accontento di questo, la stagione è lunga e c'è tanto da dimostrare".