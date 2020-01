Juve, Higuain: "Giochiamo sempre per vincere, adesso testa al Parma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande protagonista della serata di Coppa Italia Gonzalo Higuain, ai microfoni di Rai Sport ha commentato così l'attaccante della Juventus. "Era una partita importante, la Juventus deve giocare per vincere. Abbiamo fatto quello che dovevamo e quindi passare al prossimo turno. E' un piacere giocare con grandi giocatori, abbiamo fatto una grande partita e sono felice per questo. Adesso testa al Parma. Dobbiamo fare sempre il meglio per la Juventus, per fortuna sono rimasto e darò il massimo. Pogba? Scelta della società".