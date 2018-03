Juve, Higuain: "In passato ho pensato di smettere. Sto bene fisicamente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha rilasciato un'intervista a tycsport.com dal ritiro della Nazionale argentina: "In passato stavo per smettere di giocare per i problemi avuti da mia madre ma ho superato il brutto momento e anche lei è andata avanti. Sapevo che l'avrei resa felice giocando e non avrebbe mai voluto vedermi smettere. Sono felice di essere tornato in Nazionale dopo sei mesi, mi mancava molto e adesso spero di sfruttare l'occasione. Lavoro per migliorare e spero di giocare ancora per tanti anni, visto che adesso sto bene sia di testa che fisicamente. Sia al Real Madrid che al Napoli sono entrato tra i primi dieci marcatori della storia del club e spero di farlo anche alla Juventus. Le critiche? A volte arrivano in buona fede, altre no, ma grazie alla mia famiglia ho un carattere forte e vado avanti".