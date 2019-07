© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Che Gonzalo Higuain non rientri nei progetti della Juventus è noto da tempo, sebbene nella giornata di ieri Maurizio Sarri abbia dichiarato l'opposto. Ma è una scelta della società e probabilmente l'attaccante argentino andrà via nel corso di questa finestra di mercato. La Roma, al momento, è in pole position e pare aver raggiunto un accordo con i bianconeri.

Indizi extra-mercato - C'è il mercato dei calciatori e quello del merchandising, tra cui ovviamente le magliette. Facendosi un giro sullo store online ufficiale della Juve, però, è impossibile trovare la casacca numero 21 del Pipita: che sia un indizio di una imminente cessione? Non è dato saperlo, ma è bene registrare anche questo dettaglio.