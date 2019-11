Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Cosa è cambiato in Gonzalo Higuain? "Qualcosa nella testa", aveva detto di lui Maurizio Sarri. L'ossessione per il gol che non c'è più, almeno come prima? "A volte l'ossessione per il gol ti toglie altre cose. Non mi preoccupo di questo se non ho le situazioni adatte: potevo avere qualche gol in più ma se non segna uno, segna l'altro. Possiamo migliorare in tante cose ma non possiamo dire che sta andando male visto che siamo primi e qualificati in Champions. Dobbiamo avvicinarci al gioco del mister sempre di più ma lo faremo e in partita dobbiamo farlo sempre di più", ha detto il Pipita alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid.