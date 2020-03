Juve: Higuain, Pjanic, Khedira e il diritto di vivere in famiglia questo momento difficile

Semplicemente un ritorno a casa. Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira hanno scelto di trascorrere con le famiglie questo periodo di emergenza per l'espandersi del Coronavirus. L'emergenza d’altronde non è più solo italiana - anche se nello Stivale si contano più morti che in Cina - bensì europea e mondiale. Nessuna fuga, insomma, per i tre calciatori bianconeri, risultati negativi al test del tampone e per questo liberi di muoversi.

Higuain è tornato in Argentina, la mamma tra l'altro sta poco bene e questo lo ha spinto ancora di più a rientrare. Pjanic, invece, ha raggiunto i suoi e il figlioletto in Lussemburgo. Mentre Sami Khedira, che negli ultimi giorni aveva postato qualche video dalla sua abitazione torinese, è andato in Germania, suo Paese d'origine.

I tre calciatori hanno informato la Juventus sul loro spostamento, proseguiranno l'isolamento volontario nelle loro abitazioni di famiglia. Essendo negativi al tampone, per i tre calciatori (come per tutti gli altri) non è mai scattato un obbligo di quarantena (a differenza dei positivi Rugani e Matuidi) ed erano nel pieno diritto di fare ritorno in Patria, un po' come è avvenuto per le ragazze della Nazionale azzurra la settimana scorsa.