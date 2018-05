Juve, Higuain può essere sacrificato: dall'estero possono arrivare 50mln

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain, attaccante classe 1987 della nazionale argentina, potrebbe essere il 'sacrificato' della prossima estate di mercato della Juventus. Secondo quanto riportato da Rai Sport, il Pipita ex Napoli potrebbe essere ceduto all'estero in cambio di 50-60 milioni di euro, cifra ritenuta congrua visto che i 90 milioni spesi per l'acquisto del cartellino dell'attaccante sono stati già ammortizzati dalla Vecchia Signora nei primi due esercizi.