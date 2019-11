Juve, Higuain regala il derby a Sarri. Pjanic e Cuadrado illuminano

Fonte: inviato a Torino

“E’ entrato Higuain ed è cambiata la partita”. Rodrigo Bentancur ringrazia Gonzalo, per il finale di gara vincente nel derby della Mole. Fino all’ingresso in campo del Pipita, effettivamente, la Juventus aveva faticato a far prevalere le maggiori qualità tecniche sull’agonismo della formazione avversaria. “Come tutti i derby credo che sia stata una partita un po’ sporca – ammette il centrocampista uruguayano -. Nel secondo tempo siamo riusciti a giocare un po’ meglio”.

Lo stesso Sarri, in conferenza stampa, ammette come sia “stato un derby tosto e aggressivo, poteva non essere adatto alle nostre caratteristiche. Ma l'abbiamo risolta, sono contento”. Higuain, come con il Lokomotiv Mosca, entra a gara in corso e dà maggiore consistenza al reparto avanzato, concedendo a Cristiano Ronaldo un appoggio concreto.

Un aspetto, quest’ultimo, che potrebbe pesare non poco nelle scelte future dell’allenatore, alla ricerca degli equilibri per rendere più concreta la fase di realizzazione. Per adesso – non di secondo piano – Sarri si gode il momento straordinario di Cuadrado, che non perde un solo duello, e di Pjanic, che pare completamente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori in settimana. Due certe su cui poter contare nel prossimo match di Champions.