Juve, Higuain sarà l'ultimo a rientrare: è atteso entro la fine di questa settimana

Il primo ad avere una certa voglia di tornare a casa, in Argentina (anche preoccupato per le condizioni di salute della mamma), l’ultimo a rientrare a Torino in vista della ripresa degli allenamenti di squadra. Gonzalo Higuain dovrebbe rientrare a Torino entro la fine di questa settimana, tra sabato o al massimo domenica, per poi osservare l’isolamento obbligatorio di quattordici giorni. Il club ha richiamato i calciatori dall’estero qualche giorno fa, al momento però non c’è una data precisa di convocazione per la ripresa degli allenamenti, proprio perché si attendono novità dal Governo circa la condivisione di un protocollo che consenta alle società di riorganizzare gli allenamenti di squadra allineandosi a una serie di misure cautelative per i calciatori e per le società stesse. In attesa di avere una data certa sulla ripresa delle attività di gruppo, non prima del 18 maggio evidentemente, la Juve chiama a raccolta i suoi: Higuain sarà l’ultimo a tornare ma con la piena volontà di portare a termine la stagione e rimandare ogni discorso relativo al suo futuro.