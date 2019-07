Juve, Higuain segna ma resta in vendita. La Roma per ora non forza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La voglia di dimostrare di poter ancora essere utile alla causa bianconera non gli manca, ma il destino di Gonzalo Higuain sembra essere ormai scritto. L'attaccante argentino, nonostante la buona prestazione offerta contro il Tottenham, impreziosita da un bel gol, non resterà alla Juventus.

Colloquio e addio - Il Pipita spera ancora di convincere il vecchio mentore Maurizio Sarri ma in cuor suo sa bene che la dirigenza bianconera lo ha messo in vendita. Prima della sfida contro la squadra di Pochettino, Higuain si è a lungo intrattenuto a parlare con Fabio Paratici: la Roma, riporta La Gazzetta dello Sport, è sempre in pole ed è pronta a metterlo al centro del progetto di Fonseca. I giallorossi non stanno ancora forzando la mano e restano in attesa di segnali positivi. Almeno fino alla cessione di Edin Dzeko...