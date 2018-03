Juve, Higuain sifda l'Italia per riprendersi l'albiceleste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ha ritrovata e non vuole perderla ancora: dopo sei mesi di assenza Gonzalo Higuain si è ripreso la maglia della Nazionale albiceleste e, verso il Mondiale, sfiderà l'Italia nell'amichevole di lusso in scena a Manchester venerdì sera. In una selezione, quella argentina di Sampaoli, in cui non ci sono né Icardi né Dybala, il Pipita è chiamato a dare risposte dopo uno straordinario periodo di forma che gli ha permesso, in bianconero, di realizzare sei reti nelle ultime sette partite. "Loro sono sono una squadra dura da affrontare, forti a livello difensivo. Insomma un bel test per noi. Spero di sfruttare al massimo questa occasione" le parole di Higuain non appena arrivato in Inghilterra per aggregarsi alla sua Nazionale.

RITORNO IN ALBICELESTE - "Voglio sfruttare al massimo questa occasione: sono felice di essere qui. Voglio godermi questo momento, vengo da sei mesi di assenza ed è importante essere qui, significa che ho lavorato bene. Spero di riuscire a convincere il ct a portarmi al Mondiale. Sono sempre stato forte a livello mentale, il colloquio con Sampaoli mi ha fatto bene così come anche altri eventi che non riguardano il calcio. Critiche? Il mio lavoro è quello di giocare a calcio, non son qui per parlare. Mando un saluto a tutti quelli che mi criticato e spero che siano felici, anche perché io lo sono. Se mi è cambiato avere un figlio? Sì, ha inciso anche quello. Diventare papà ti cambia" ha confessato il numero 9 bianconero.