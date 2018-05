Juve, Higuain vede già il tricolore: "Manca poco all'obiettivo finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha chiamato a raccolta il popolo bianconero in vista della gara di stasera col Bologna: "Vi aspettiamo tutti alle 20.45. Per portare a casa questa vittoria abbiamo bisogno anche di voi. Dai ragazzi, manca poco all'obiettivo finale. Non molliamo mai".